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Espreso.tvОбществоСуд по делу Шеремета отказал в допросах Зеленского и Авакова

Суд по делу Шеремета отказал в допросах Зеленского и Авакова


фото: glavcom
Суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом шла речь на заседании Шевченковского райсуда Киева, передает Еспресо.TV.

"Как пояснила сторона защиты, необходимость этого допроса - относительно обстоятельств, которые стали известны должностным лицам в этом производстве. Вместе с тем представляется, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК. Что касается других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях, также мы с этим объемом будем определяться после исследования письменных материалов", - сказала судья Оксана Голуб.

Среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, были Зеленский, Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс- генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита отметила, что эти должностные лица публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

Прокурор выступил против допроса этих людей, сказав, что они не являются непосредственными свидетелями.

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