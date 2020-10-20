 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУ него большое будущее, - основной вратарь "Реала" о Лунине

У него большое будущее, - основной вратарь "Реала" о Лунине


фото: Getty Images
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа убежден, что украинец Андрей Лунин имеет большое будущее

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Бельгийский голкипер признался, что украинец хорошо показывает себя на тренировках.

"Лунин - прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо. Когда он получит шанс играть - он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе", - рассказал Куртуа .

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать