У него большое будущее, - основной вратарь "Реала" о Лунине
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Бельгийский голкипер признался, что украинец хорошо показывает себя на тренировках.
"Лунин - прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо. Когда он получит шанс играть - он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе", - рассказал Куртуа .
21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- 20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.
- 8 октября Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии.
- После чего сообщалось, что Лунин может выйти в стартовом составе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Кадиса", но Зидан доверился Куртуа.
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