У него большое будущее, - основной вратарь "Реала" о Лунине

20 октября, 2020, 17:59

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа убежден, что украинец Андрей Лунин имеет большое будущее

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Бельгийский голкипер признался, что украинец хорошо показывает себя на тренировках.

"Лунин - прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо. Когда он получит шанс играть - он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе", - рассказал Куртуа .

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".