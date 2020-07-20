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Espreso.tvСпортКонкурент Лунина стал лучшим голкипером чемпионата Испании

Конкурент Лунина стал лучшим голкипером чемпионата Испании


фото: Reuters
Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу

Об этом сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

Тибо Куртуа выиграл трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

28-летний бельгиец в 34 матчах пропустил 20 голов, что в среднем составляет 0,59 мяча за игру. Всего в чемпионате Испании он отстоял 18 игр "на ноль".

Вратарь "Реала" получил этот трофей впервые с 2008 года - тогда это удалось Икеру Касильясу.

Куртуа выиграл трофей Саморы третий раз в карьере: в сезонах-2012/13 и 2013/14 он становился обладателем приза, выступая за "Атлетико".

Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", однако вторую часть нынешнего сезона сыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".

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