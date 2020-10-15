Зидан решил, когда Лунин дебютирует за "Реал"
Об этом сообщает AS.
Конкурент украинца Тибо Куртуа уже восстановился после травмы, но главный тренер Зинедин Зидан размышляет над тем, чтобы дать шанс Лунину выйти в основном составе "королевского клуба" на матч против "Кадиса" в субботу, 17 октября.
21 октября мадридский "Реал" ожидает 1-й тур группового раунда Лиги чемпионов, где испанцы встретятся с донецким "Шахтером". Через 3 дня после матча с "горняками" "Реал" встретится с "Барселоной" в Ла Лиге. Поэтому вполне возможно, что Зидан даст отдохнуть Куртуа перед важными матчами.
21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- 20 июля Тибо Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.
- 8 октября Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии.
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