Зидан решил, когда Лунин дебютирует за "Реал"

15 октября, 2020, 15:11

Украинский голкипер Андрей Лунин может выйти в стартовом составе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Кадиса"

Об этом сообщает AS.

Конкурент украинца Тибо Куртуа уже восстановился после травмы, но главный тренер Зинедин Зидан размышляет над тем, чтобы дать шанс Лунину выйти в основном составе "королевского клуба" на матч против "Кадиса" в субботу, 17 октября.

21 октября мадридский "Реал" ожидает 1-й тур группового раунда Лиги чемпионов, где испанцы встретятся с донецким "Шахтером". Через 3 дня после матча с "горняками" "Реал" встретится с "Барселоной" в Ла Лиге. Поэтому вполне возможно, что Зидан даст отдохнуть Куртуа перед важными матчами.

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".