Конкурент украинского голкипера Лунина в "Реале" Куртуа получил травму

8 октября, 2020, 14:44

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии

Об этом сообщает AS .

Куртуа получил повреждения в процессе подготовки к матчам Лиги наций. Голкипер "Реала" покинет расположение национальной команды и вернется в Мадрид из-за проблем с поясничной мышцей.

Таким образом, Куртуа пропустит товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара (8 октября), а также игры Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).

Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" сыграет 18 октября против "Кадиса". Если бельгиец не восстановится до сих пор, место в воротах мадридцев может занять Андрей Лунин, который является дублером Куртуа.

8 октября стало известно, что вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали отрицательные тесты на COVID-19 .

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