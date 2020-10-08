Конкурент украинского голкипера Лунина в "Реале" Куртуа получил травму
8 октября, 2020, 14:44
Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии
Об этом сообщает AS .
Куртуа получил повреждения в процессе подготовки к матчам Лиги наций. Голкипер "Реала" покинет расположение национальной команды и вернется в Мадрид из-за проблем с поясничной мышцей.
Таким образом, Куртуа пропустит товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара (8 октября), а также игры Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).
Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" сыграет 18 октября против "Кадиса". Если бельгиец не восстановится до сих пор, место в воротах мадридцев может занять Андрей Лунин, который является дублером Куртуа.
- 8 октября стало известно, что вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали отрицательные тесты на COVID-19 .
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