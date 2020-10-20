Тренер Тайсона объяснил, почему Ломаченко не место среди лучших боксеров мира
Об этом он заявил в интервью Sporting News Australia.
По словам Фенеч, в бою за титул абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса, Василий Ломаченко выглядел беспомощно, поэтому он не заслуживает место рядом с лучшими боксерами мира.
"Каждый раз, когда Ломаченко пропускал, он ничего не делал. Для меня это было одно из самых больших разочарований, которые я когда-либо видел. Ведь это боксер, которого называют лучшим бойцом мира, независимо от весовой категории. Если сравнивать его с Флойдом Мейвезером , Мэнни Пакьяо, Рэем Леонардом или Роберто Дюраном, я никогда в жизни не видел у них таких боев ", - сказал Фенеч.
Он убежден, что все чемпионы, которых победил Мейвезер, избили бы Ломаченко.
"Артуро Гатти и все остальные ребята избили бы его. Они бы остановили Ломаченко. Это мое мнение. Ломаченко слишком распиаренный. Люди говорят:" Он прекрасно двигается. Он был отличным любителем, проиграв лишь один раз в 300 боях ". Это любительский бокс, профессиональная игра совсем другая", - отметил Фенеч.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам Теофимо Лопесу.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможность реванша.
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