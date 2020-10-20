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Espreso.tvСпортТренер Тайсона объяснил, почему Ломаченко не место среди лучших боксеров мира

Тренер Тайсона объяснил, почему Ломаченко не место среди лучших боксеров мира


фото: BoxingScene
Бывший тренер американского тяжеловеса Майка Тайсона Джефф Фенеч заявил, что Василий Ломаченко не смог доказать, что является одним из лучших боксеров мира

Об этом он заявил в интервью Sporting News Australia.

По словам Фенеч, в бою за титул абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса, Василий Ломаченко выглядел беспомощно, поэтому он не заслуживает место рядом с лучшими боксерами мира.

"Каждый раз, когда Ломаченко пропускал, он ничего не делал. Для меня это было одно из самых больших разочарований, которые я когда-либо видел. Ведь это боксер, которого называют лучшим бойцом мира, независимо от весовой категории. Если сравнивать его с Флойдом Мейвезером , Мэнни Пакьяо, Рэем Леонардом или Роберто Дюраном, я никогда в жизни не видел у них таких боев ", - сказал Фенеч.

Он убежден, что все чемпионы, которых победил Мейвезер, избили бы Ломаченко.

"Артуро Гатти и все остальные ребята избили бы его. Они бы остановили Ломаченко. Это мое мнение. Ломаченко слишком распиаренный. Люди говорят:" Он прекрасно двигается. Он был отличным любителем, проиграв лишь один раз в 300 боях ". Это любительский бокс, профессиональная игра совсем другая", - отметил Фенеч.

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