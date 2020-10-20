Команда, имеющая хороший резерв, - Зидан оценил "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов

20 октября, 2020, 21:04

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уверен, что донецкий "Шахтер" - это очень конкурентоспособная команда, которая имеет хороший резерв

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Королевский" клуб готовится к 1-му туру ЛЧ и стремится победить.

"Мы играем дома в очень важном турнире. Готовимся и стремимся победить, продемонстрировав зрелищный стиль. Всегда концентрируемся на ближайшем матче. "Шахтер" - очень конкурентоспособная команда, которая имеет хороший резерв. У нас также есть те, кто не сможет участвовать в ближайшей встречи, и длинная скамейка запасных. Мы готовимся со всей ответственностью, стремимся засвидетельствовать свой уровень", - сказал Зинедин Зидан.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.

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