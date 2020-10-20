Команда, имеющая хороший резерв, - Зидан оценил "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Королевский" клуб готовится к 1-му туру ЛЧ и стремится победить.
"Мы играем дома в очень важном турнире. Готовимся и стремимся победить, продемонстрировав зрелищный стиль. Всегда концентрируемся на ближайшем матче. "Шахтер" - очень конкурентоспособная команда, которая имеет хороший резерв. У нас также есть те, кто не сможет участвовать в ближайшей встречи, и длинная скамейка запасных. Мы готовимся со всей ответственностью, стремимся засвидетельствовать свой уровень", - сказал Зинедин Зидан.
Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
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