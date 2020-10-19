Усик поддержал Ломаченко после поражения от Лопеса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Усика.
Украинский боксер поделился в соцсетях стихотворением русского поэта Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво".
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Быть знаменитым некрасиво. НЕ это подымает ввысь. Не надо заводит архива, над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, а не успех. Позорно, ничего не значат, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтоб в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не выдать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой НЕ отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам от Теофимо Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможность реванша.
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