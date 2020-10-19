 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик поддержал Ломаченко после поражения от Лопеса

Усик поддержал Ломаченко после поражения от Лопеса


фото: Getty Images
Александр Усик поддержал Василия Ломаченко, который проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Усика.

Украинский боксер поделился в соцсетях стихотворением русского поэта Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво".

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быть знаменитым некрасиво. НЕ это подымает ввысь. Не надо заводит архива, над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, а не успех. Позорно, ничего не значат, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтоб в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не выдать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой НЕ отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.

Сообщение, распространенный Usyk Aleksandr (@usykaa) 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать