Усик поддержал Ломаченко после поражения от Лопеса

19 октября, 2020, 09:09

Александр Усик поддержал Василия Ломаченко, который проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Усика.

Украинский боксер поделился в соцсетях стихотворением русского поэта Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво".

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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