"Называть" сыном полицая" Медведчука можно": Кипиани о приговоре суда

19 октября, 2020, 12:16

Вахтанг Кипиани рассказал, что судья Марина Заставенко постановила считать ложными 6 эпизодов из его книги "Дело Василия Стуса"

Об этом журналист, историк и писатель, автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани написал в Facebook.

"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" являются ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов. Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - прокомментировал Кипиани и приложил решение суда в сообщении.

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Напомним, в Дарницком суде рассматривались 9 эпизодов упоминания адвоката Василия Стуса Виктора Медведчука в книге Кипиани. Суд удовлетворил иск Виктора Медведчука по шести эпизодам.

Решение суда по делу вступит в силу после рассмотрения в суде апелляционной жалобы.

Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.

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