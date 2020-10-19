"Называть" сыном полицая" Медведчука можно": Кипиани о приговоре суда
Об этом журналист, историк и писатель, автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани написал в Facebook.
"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" являются ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов. Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - прокомментировал Кипиани и приложил решение суда в сообщении.
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Напомним, в Дарницком суде рассматривались 9 эпизодов упоминания адвоката Василия Стуса Виктора Медведчука в книге Кипиани. Суд удовлетворил иск Виктора Медведчука по шести эпизодам.
Решение суда по делу вступит в силу после рассмотрения в суде апелляционной жалобы.
- Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука
- Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.
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