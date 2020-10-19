Запрет книги Кипиани о Стусе: издательство подаст апелляцию на решение Дарницкого суда

19 октября, 2020, 11:54

Директор издательства Vivat Юлия Орлова заявила, что подаст апелляцию на решение суда, как только получит полный текст решения суда

Об этом директор издательства Vivat Юлия Орлова написала в Facebook.

"Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Однако мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились", - заявила Орлова.

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Директор издательства отметила, что апелляцию на решение Дарницкого райсуда подадут, как только получат полный текст приговора по делу.

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Юлия Орлова добавила, что согласно решению судьи Дарницкого райсуда Заставенко Марины из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены следующие фразы:

"... была возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что назначенного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук" "... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания" "... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?.." "... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук" "...шестерка коммунистической системы Медведчук..." "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?» До момента удаления этих фраз из книги ее запретили распространять издательству Vivat и автору Вахтангу Кипиани.

Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

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