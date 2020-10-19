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Espreso.tvСпортЛомаченко покинул топ-20 лучших боксеров мира

Ломаченко покинул топ-20 лучших боксеров мира


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко покинул топ-20 лучших боксеров мира по версии BoxRec

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoxRec.

32-летний Ломаченко опустился на двадцать седьмое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Обидчик украинца Лопес поднялся на 11-ю строчку. Лучшее место в рейтинге среди украинцев занимает Александр Усик - семнадцатый.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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