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Espreso.tvМирСША, РФ и Франция поставляют оружие Армении, - Эрдоган

США, РФ и Франция поставляют оружие Армении, - Эрдоган


фото: guardian.ng
Страны-участницы Минской группы ОБСЕ - США, Россия, Франция - поддерживают Армению и поставляют ей все виды вооружения

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, 18 октября 2020 года, на съезде своей Партии справедливости и развития, которая является правящей в стране, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкую правительственную информагентство Anadolu.

"То, что произошло в Ираке, Сирии, даже на Балканах в прошлом, а теперь и в Ливии и Карабахе, показало нам, как дискриминация, сецессионизм и достижение небольших выгод не принесли ничего, кроме крови и слез", - отметил турецкий президент.

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При этом он не стал скрывать своей оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

"Наши азербайджанские братья в настоящее время ведут очень серьезную борьбу с Арменией. Почему они ведут эту борьбу? Потому что они борются за освобождение оккупированных Азербайджанских земель от армян", - сказал он, добавив: "Что может быть более естественным, чем это?"

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"Сейчас азербайджанские братья борются за освобождение оккупированных территорий. Пусть Аллах поможет им. Я верю, что они примут назад и освободят оккупированные земли от армян. И мы молимся за них", - добавил Эрдоган.

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