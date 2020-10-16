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Espreso.tvМирРамис Юнус: "ЛНР" и "ДНР" для Украины - это проблема Карабаха для Азербайджана

Рамис Юнус: "ЛНР" и "ДНР" для Украины - это проблема Карабаха для Азербайджана


фото: youtube
Политолог, экс-глава аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами парламента Азербайджана в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о параллелях между Украиной и Азербайджаном и перспективы освобождения оккупированных Россией территорий

Проблема Карабаха вышла на максимально высокий международный уровень - речь идет уже не о противостоянии между Арменией и Азербайджаном, в конфликт вовлечены Турция, Россия и страны-переговорщики. Но вероятно главный вопрос - есть ли возможность урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем остается сугубо военный?

Поскольку я сегодня разговариваю с украинской аудиторией, было бы очень важно важно проводить некоторые параллели между тем, что сегодня происходит на украинском Донбассе, после аннексии Крыма, и с тем, что сегодня происходит в Карабахе. Потому что, вырастут целые поколения людей, которые не знают «откуда растут ноги» и что сегодня происходит в Нагорном Карабахе. Этому конфликта - более 30 лет, он начался в конце перестройки и стал детонатором распада Советского Союза. Молодежи, которой сейчас по 25-35 лет, сегодня более понятно, особенно украинской аудитории, то, что происходит после 2014 года в отношениях между Украиной и Россией, ведь Донбасс для Украины - это тот самый Карабах для Азербайджана, один - к одному. И кукловоды этой проблемы как находились 30 лет назад в Москве и, сегодня так же находятся в Москве. Аббревиатуры  "ЛНР" и "ДНР" - это то же, что НКР, это тоже самое, что Приднестровье, Абхазия, Осетия. Сегодня я буду параллели проводить именно между Украиной и Азербайджаном. И не случайным является заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который открытым текстом сказал, что Украина после 2014 года как поддерживала Азербайджан в этом вопросе - так и поддерживает. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский и вся политическая элита. К сожалению, в 2014 году Украина всегда старалась держать дипломатическую позицию: и нашим, и вашим.

До 2014 года в Украине при власти находились преимущественно пророссийские политики.

Но когда произошла аннексия Крыма и состоялась бойня на востоке Украины, Украина на разных политических площадках поддерживал Азербайджан. Здесь также важно отметить, что Армения поддержала аннексию Крыма, Азербайджан - нет. Понимаете, когда люди имеют общую проблему, страны имеют общую проблему - тогда им становятся понятными события. Потому что, 30 лет назад - это вроде бы очень далеко, но происходит все именно сегодня. Это то же самое, что байки, которые рассказывают о том, что какие-то простые учителя, шахтеры в Донецке, Луганске, одержали победу против 45-миллионной армии Украины, идентично тому, как крестьяне Нагорного Карабаха, которых там 100 тысяч, победили десятимиллионной богатый нефтью и газом Азербайджан. Вы понимаете, к чему я это веду? Все началось именно 30 лет назад и на тот момент Азербайджан был в таком же состоянии как Украина в 2014-м - слабый и не мог сопротивляться военной машине России. Также напомню, я был тогда руководителем работы в правительстве и я компетентно могу вам сказать, что в 1992 году Азербайджан - единственный из всех союзных республик вывел советские войска, российские уже на тот момент, в течение 2 недель с территории Азербайджана. И тогда, министр обороны России Павел Грачев, лично сказал президенту Азербайджана: «Вы еще подавитесь кровью в Нагорном Карабахе». К сожалению, так и произошло. Под патронажем этого министра обороны проходило позорное подписания соглашения в Бишкеке в мае 94-го. Это то же позорное капитулянтскую подписания, как "Минские соглашения" для Украины.

Главные цели России - играть на ослабление: и Армении, и Азербайджана, пытаясь "умыть руки". Но с другой стороны, мы видим, как Путин "открестился" от Пашиняна. То есть, очень сложная и взрыво-опасная комбинация.

Россия базу в Армении - со времен Советского Союза, она там стоит и по сегодняшний день. За эти 30 лет, сопредседателя (Франция, США, Россия) - каждая из них стоит на армянском позиции. О России я говорил. Франция - посмотрите на активность Макрона за последние 10 дней и увидите. Они должны стоять над конфликтом - сохранять паритет, а здесь - Франция так же на провирменський позиции, я уже не говорю о силе армянского лоббирования во Франции и США. Конечно, за 30 лет этот политический формат был мертворожденным, поэтому он не работал и Азербайджан ничего сделать не мог - до тех пор, пока Турция не пришла в регион и не заявила о себе, как о лидере. Турция имеет в этом регионе те же интересы, что все годы имела Россия.

Турция очень смело увязалась в ситуацию в Сирии и Путин, "поджав хвост", отступил.

Турция не имеет военной базы на территории Азербайджана, а Россия на территории Армении - имеет. Это первый аспект. Обе имеют границу. Простой вопрос: почему Турция не должна там быть? В том то и дело, что Турция не была региональной державой. Региональной державой она стала за последние 10-15 лет. Когда произошли события в Сирии, - то, о чем Вы только сказали - тогда Россия и Иран уже почти захватили полностью Сирию. Если помните, после 2016-го Дональд Трамп, который пришел к власти - он полностью дистанцировался от всех проблем постсоветского пространства и отдал это на откуп Путину. Он прямым текстом это говорил, не скрывал. К нему, так же беззубо действовал Барак Обама, хотя проблема Грузии началась при Джордже Буше-младшем, в августе 2008-го. Барак Обама не дал по рукам и тогда повторился 2014 год. Сегодня Трамп у власти и мы видим эти проблемы, как в Беларуси - он никак не реагирует на отравление Навального - не реагирует, Украину он не поддержал, в Карабахский конфликт он также не привлекается, для него сегодня важны только президентские выборы. Путин это знает и единственная страна, которая сегодня показала зубы - была Турция. Турция, нравится она кому-то или нет, но она член НАТО. И в Сирии, в момент, когда Эрдоган вмешался в этот конфликт, Вы же видели, что произошло в Идлибе Турция отвоевала Идлиб, закрыла свою границу, полностью заблокировала его, получив то, чего хотела.

Мы понимаем, что Армения много лет была союзником, если не сказать геополитическим сателлитом, Кремля. А вот сейчас Кремль будто отпрянул и создается впечатление, что он то пытается договориться с Эрдоганом, то просто боится вмешиваться, хочет устранить Пашиняна.

Интересы России заключаются в том, что Россия хотела бы сохранить статус-кво влияния на Баку и на Ереван. Кнутом и пряником - использовать эти конфликты, чтобы держать эти страны в зоне своих интересов. До поры и до времени, им это удавалось. В 2018 году, когда пришел Пашинян благодаря армянскому лоббированию в США к власти - тогда он пришел на прозападных лозунгах, так сказать. На таких, которых в свое время приходил Саакашвили. Но, в отличие от Саакашвили, сменившего вектор внутренней политики на 180 градусов - в сторону евроинтеграции, который получил взамен войну в 2008-м и потерял Абхазию и Осетию. Он спас всю остальную Грузию, в первую очередь - Аджарию. Взгляните на Аджарию, на Батуми и сравните ее с Сухуми. А Пашинян решил сидеть на двух стульях - и нашим, и вашим. Он ездил и в Вашингтон, и в Париж, и в Лондон, и Берлин, а в то же время - ездил в Москву, Нагорный Карабах и делал эти заявления. Конечно, Москве это не нравилось, а в последнее время Москва приняла решение его проучить. Турция так же это все видит. И в этой ситуации для Москвы важно - сбросить Пашиняна, забрать его, а вернуть Кочаряна, Саркисяна - те пророссийские силы, которые все эти годы после бешкекського протокола поддерживали статус-кво и сделать это на фоне таких настроений ... Армения сейчас проигрывает, Азербайджан наступает с всех фронтов, Азербайджан уже освободил Джабраильський район - большие территории освобождаются, что бы там ни говорили. Пашинян ежедневно звонит Путину. Путин открыто сказал, что ОДКБ не распространяется на территорию Нагорного Карабаха, так как территория Нагорного Карабаха - юридически территория Азербайджана. Вот и все. Таким образом, он показывает армянском обществу: "Меняйте Пашиняна на другого, после этого я буду действовать". Но с другой стороны, интерес Путина - не допустить активное воздействие Турции в этот регион, но здесь уже не все зависит от того же Путина. Путин не хотел этого в Сирии, не хотел этого в Ливии. Турция - это не Азербайджан, Турция - член НАТО, вторая по силе армия в НАТО и одна из сильнейших армий мира. Ядерное оружие здесь не работает, а войну на земле, профессионализм, турки показали в Сирии. Поэтому, Турция играет роль сдерживающего фактора в регионе, не вмешивается в этот конфликт, что бы там ни бросали в информационное поле - в первую очередь, пропагандистские российские сайты. Покажите Ф-16? Нету. Покажите сирийских боевиков? Нет! Потому что, в этом и нет необходимости. Потому что, в Азербайджане 130-тысячная армия, в Армении - 65-ти тысячная.

Господин Юнус, вы, наверное, один из лучших аналитиков по вопросам Кавказа и Ближнего Востока. Какую вы видите перспективу развертывания процесса, то есть, перейдет ли все в дипломатический формат или, все-таки, мы можем увидеть, не дай Бог, конечно, большую войну?

В любой войны является конечный пункт - так было всегда, где бы это ни происходило. Поэтому у этой проблемы два решения: политическое и военное. Политическое решение конфликта я вижу. 30 лет до этого, я вам сказал, такой формат был мертворожденным с самого начала. Эти три сопредседателя были на одной стороне конфликта, Азербайджан был как сирота казанская, Азербайджан был как Украина сегодня в нормандском формате. То есть, с одной стороны стоит Россия со своей армией на Донбассе, с аннексированным Крымом, с другой - нормандский формат, который занимается политикой уговоры Путина. С Белоруссией так же: они только уговаривают, они даже санкции нормальные принять не могут. Санкции против России с 2014-го - реально не действуют, США пока не принимают в этом активное участие, к сожалению. Исходя из этого, нужно менять политический формат. Как? Нужны реальные игроки. Вот как в Сирии, реальные игроки кто были - Турция и Россия, даже Иран в данный момент не вмешивался. И они договорились. В Ливии, кто сегодня? Тоже Турция и Россия. Турция стоит позади Триполи, Россия стоит позади генерала Хафтара. Они должны договариваться. Поэтому здесь следует изменить политический формат, за стол переговоров должны сесть Азербайджан и Армения, на стороне Азербайджана - должна быть Турция, на стороне Армении - Россия. И вот тогда будет проведена красная линия. Ее должны провести Россия и Турция, то есть за какую линию переходить нельзя. Дело в том, что сегодня они пока этого сделать не могут, не могут и договориться, потому что продолжаются боевые действия. Почему? Потому что, к этому в документах минской группы вопрос стоял четко - освобождение оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. За 30 лет этого не было сделано, сегодня это делается военным путем. Азербайджан и Турция к чему стремятся? Освобождение этих семи районов, окружающих Нагорный Карабах и после этого - сядем за стол переговоров, как вы заставили сесть Азербайджан в 94-м. И все это должно решаться в рамках юрисдикции Азербайджана. Так же, например, проблема Донбасса. Украина сегодня этот вопрос решить не может.

Украина находится в ситуации, с одной стороны - Азербайджана, с другой - украинский президент находится в роли Пашиняна, премьера Армении. То есть Кремль его пытался втянуть в, скажем, новый переговорный формат, пообещав мир, но на самом деле мы видим, что Кремль требует, можно в кавычках или без них, капитулянтских уступок.

Здесь очень важна политическая воля политического лидера - президента: то ли Грузии, то ли Украины, то ли Азербайджана. Потому что, Саакашвили показал эту свободу - он открыто пошел на разрыв отношений с Россией. Он провел десоветизацию: забрал памятник Сталину - сделал музей советской оккупации. Все. Поэтому и началась война. Поэтому если вы хотите решить эту ситуацию - я вам скажу однозначно: пока в Кремле сидит Путин, до тех пор, пока сидит данный режим - ни решения проблемы Донбасса и проблемы Крыма не будет. Не обманывайте ни себя, ни украинское общество. Так же как это 30 лет не решался в Азербайджане. Это возможно решить двумя путями: Украина должна закрыть эту территорию на время, законсервировать, не идти ни на какие переговоры, или же отдать "ДНР" и "ЛНР" юридически в свободное плавание - как Москва через Армению добивается по Нагорному Карабаху. Или должно быть замороженный конфликт - пока Украина не станет сильной, самодостаточной державой и пока за Украиной не встанут ее сильные союзники - в лице США, Франции, Великобритании, Германии. Или же, пока Россия не ослабнет, или власть в Кремле не изменится. Разговоры никакого результата не дадут, потому переговоры ведутся от стороны силы. А на стороне Украины ни одной силы нет, она единственное, что может - до поры и до времени заморозить конфликт и заниматься своей собственной территорией. Переговоры - это мертворожденный формат. Поэтому я хочу, чтобы украинский зритель понимал что здесь происходит: эти экскурсы в историю - о том, что кому-то принадлежала земля 100 лет назад, или 200, или во времена Адама и Евы не имеют никакой юридической основы, потому что, если мы живем в 21 веке, мы должны говорить на языке международного права. На момент распада Советского Союза, в декабре 91-го, когда все эти страны и республики стали независимыми странами в составе ООН, пойдите посмотрите, здесь, в Америке - в ООН: на карте Украины - Крым и Донбасс, Грузии - Абхазия, Осетия, Молдовы - Приднестровье, Азербайджана - Нагорный Карабах. Это - международное право. То есть, точка отсчета должна быть последнее: не предпоследней, не разговоры, что было 100 или 200 лет назад, если мы говорим о международном праве. Если же мы о нем не говорим - говорим о праве силы, тогда мы будем видеть то, что использовала Россия против Украины, но это право силы кого? Постоянного члена Совета безопасности ООН, самого ядерного государства, а никто войной на Россию не пойдет.

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