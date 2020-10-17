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Espreso.tvСпортЛомаченко дерзко атаковал Лопеса во время дуэли взглядов

Ломаченко дерзко атаковал Лопеса во время дуэли взглядов


фото: twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в twitter.

Во время дуэли взглядов Ломаченко не стал придерживаться социальной дистанции и, проигнорировав ограничительную ленту, подошел вплотную к Лопесу. В итоге украинский боксер заставил американца отвести взгляд.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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