Ломаченко дерзко атаковал Лопеса во время дуэли взглядов
Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в twitter.
Во время дуэли взглядов Ломаченко не стал придерживаться социальной дистанции и, проигнорировав ограничительную ленту, подошел вплотную к Лопесу. В итоге украинский боксер заставил американца отвести взгляд.
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.
Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
When Loma went under that rope tho ...- Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020
Legendary weigh-in moment fitting of a legendary match-up. #LomaLopez | TOMORROW | ESPN pic.twitter.com/1WSaHcyCEd
- Напомним, 15 октября Василий Ломаченко пообещал жестко побить американца Теофимо Лопеса.
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