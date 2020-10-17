Ломаченко - Лопес: букмекеры назвали фаворита боя

17 октября, 2020, 20:08

Букмекеры назвали украинского боксера Василия Ломаченко фаворитом боя за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Василия Ломаченко коэффициент 1.25, в то время как на выигрыш Теофимо Лопеса дают 3.75. Вероятность ничьей оценивается в 23.00.

На досрочную победу Ломаченко дают 3.00, на выигрыш нокаутом Лопеса - 6.00.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.

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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.

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