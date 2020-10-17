Ломаченко - Лопес: букмекеры назвали фаворита боя
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Василия Ломаченко коэффициент 1.25, в то время как на выигрыш Теофимо Лопеса дают 3.75. Вероятность ничьей оценивается в 23.00.
На досрочную победу Ломаченко дают 3.00, на выигрыш нокаутом Лопеса - 6.00.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.
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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.
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