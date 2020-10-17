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Espreso.tvСпортЛомаченко - Лопес: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко - Лопес: букмекеры назвали фаворита боя


фото: BoxingScene
Букмекеры назвали украинского боксера Василия Ломаченко фаворитом боя за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Василия Ломаченко коэффициент 1.25, в то время как на выигрыш Теофимо Лопеса дают 3.75. Вероятность ничьей оценивается в 23.00.

На досрочную победу Ломаченко дают 3.00, на выигрыш нокаутом Лопеса - 6.00.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.

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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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