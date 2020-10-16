Лидер "Шахтера" вылечился от коронавируса
16 октября, 2020, 20:43
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко получил отрицательный тест на COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Также от COVID-19 вылечился голкипер Андрей Пятов. Для футболистов режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.
Еще 9 футболистов-горняков, у которых были положительные тесты, продолжают находиться на самоизоляции. Они сдадут тест 18 октября.
Следующий матч "горняки" проведут 17 октября. Донецкий "Шахтер" сыграет дома против "Львова".
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19.
- 7 октября Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.
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