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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" вылечился от коронавируса

Лидер "Шахтера" вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко получил отрицательный тест на COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Также от COVID-19 вылечился голкипер Андрей Пятов. Для футболистов режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Еще 9 футболистов-горняков, у которых были положительные тесты, продолжают находиться на самоизоляции. Они сдадут тест 18 октября.

Следующий матч "горняки" проведут 17 октября. Донецкий "Шахтер" сыграет дома против "Львова".

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