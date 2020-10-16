Вратарь "Шахтера" Пятов вылечился от коронавируса
16 октября, 2020, 15:17
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов получил отрицательный тест на COVID-19
Об этом Пятов сообщил в Instagram.
Через несколько дней вратарь вернется к тренировкам.
"Приступаю к тренировкам через несколько дней. У меня отличная новость - полностью здоров, и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и готов к возвращению на поле. Увидимся совсем скоро", - написал Андрей Пятов.
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19.
- 7 октября Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.
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