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Espreso.tvЭкономикаВыговор Рожковой и Сологубу: ЕС подчеркнул важность независимого и профессионального Нацбанка

Выговор Рожковой и Сологубу: ЕС подчеркнул важность независимого и профессионального Нацбанка


фото: epravda.com.ua
Европейский Союз отметил важность независимого и профессионального Национального банка в связи с объявлением выговора первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу

Об этом посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

"Сильный, независимый и профессионально управляемый Национальный банк имеет критическое значение для украинской финансовой устойчивости, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", - написал Маасикас.

Посол также поддержал позицию США, которые ранее выразили обеспокоенность по поводу объявления выговора Рожковой и Сологубу.

  • Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожков и заместителю главы Дмитрию Сологубу.
  • По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
  • Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".
  • 8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.

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