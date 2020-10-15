Выговор Рожковой и Сологубу: ЕС подчеркнул важность независимого и профессионального Нацбанка
15 октября, 2020, 12:25
Европейский Союз отметил важность независимого и профессионального Национального банка в связи с объявлением выговора первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу
Об этом посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.
"Сильный, независимый и профессионально управляемый Национальный банк имеет критическое значение для украинской финансовой устойчивости, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", - написал Маасикас.
Посол также поддержал позицию США, которые ранее выразили обеспокоенность по поводу объявления выговора Рожковой и Сологубу.
- Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожков и заместителю главы Дмитрию Сологубу.
- По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
- Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".
- 8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.
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