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Espreso.tvЭкономикаСовет НБУ соберется на внеочередное заседание 16 октября

Совет НБУ соберется на внеочередное заседание 16 октября


фото: bank.gov.ua
Совет Национального банка Украины 16 октября соберется на внеочередное заседание

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Как сообщил агентству член Совета НБУ Виктор Козюк, в повестку дня следующего внеочередного заседания Совета, которое начнется в 10:30 16 октября, внесен вопрос об аудиторской фирме и организационные вопросы", - говорится в сообщении.

По словам Козюка, по состоянию на утро 15 октября он не располагает информацией о том, получила ли Совет НБУ представление от главы Нацбанка о прекращении полномочий его заместителей.

Член Совета НБУ Василий Горбаль уточнил изданию, что, несмотря на то что договор с нынешним аудитором НБУ - Ernst & Young - был подписан в 2019 году на следующие пять лет, закон о Национальном банке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня - "разное", по его словам, является стандартом для заседаний Совета.

Горбаль также уточнил, что какой-либо официальной информацией о возможных кадровых вопросах он не обладает.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины также сообщила, что не получала информацию о направлении представления главы НБУ в совет регулятора относительно ее увольнения.

"Ни от Рады, ни от главы Нацбанка нам такая информация не поступала", - цитирует издание слова Рожковой.

  • Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
  • По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
  • Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом для независимости НБУ".
  • 8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.

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