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Espreso.tvОбществоС Черновцами, Ивано-Франковском и Полтавой в "красной": в Украине обновили карантинное зонирование

С Черновцами, Ивано-Франковском и Полтавой в "красной": в Украине обновили карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне, а Сумы, Ивано-Франковск, Полтаву, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов поместили в "красную"

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

В "красную" зону попали города: Ивано-Франковск, Полтава, Харьков, Владимир-Волынский, Нововолынск, Сумы, Коростень, Васильков, Тернополь, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Бережаны, Кременец, Чертков, Люботин, Дубно, Вараш, Острог, Хмельницкий, Нетишин, Славута, Канев, Черновцы, Новоднестровск, Смела, Чернигов и Нежин.

В "оранжевую" зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ривне, Херсон, Каменец-Подольский, Черкассы.

В "желтой" карантинной зоне теперь: Запорожье, Бердянск, Энергодар, Калуш, Коломыя, Яремче, Березань, Бровары, Буча, Ржищев, Славутич, Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец, Червоноград, Голая Пристань и Новая Каховка.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 19 октября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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