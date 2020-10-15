С Черновцами, Ивано-Франковском и Полтавой в "красной": в Украине обновили карантинное зонирование

15 октября, 2020, 19:15

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне, а Сумы, Ивано-Франковск, Полтаву, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов поместили в "красную"