С Черновцами, Ивано-Франковском и Полтавой в "красной": в Украине обновили карантинное зонирование
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
В "красную" зону попали города: Ивано-Франковск, Полтава, Харьков, Владимир-Волынский, Нововолынск, Сумы, Коростень, Васильков, Тернополь, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Бережаны, Кременец, Чертков, Люботин, Дубно, Вараш, Острог, Хмельницкий, Нетишин, Славута, Канев, Черновцы, Новоднестровск, Смела, Чернигов и Нежин.
В "оранжевую" зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ривне, Херсон, Каменец-Подольский, Черкассы.
В "желтой" карантинной зоне теперь: Запорожье, Бердянск, Энергодар, Калуш, Коломыя, Яремче, Березань, Бровары, Буча, Ржищев, Славутич, Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец, Червоноград, Голая Пристань и Новая Каховка.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 19 октября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
- Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 5062 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавируса.
- 15 октября голова Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что в "красную" зону карантина внесли Харьков и еще несколько районов области.
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