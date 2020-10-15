Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 5062 новых случая
15 октября, 2020, 08:41
За последние сутки в Украине выявлены 5062 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом
Такие данные передает утром в четверг, 15 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .
За сутки выявлено 5062 новых случая. Умерло 73 человека. 951 человек выздоровел.
15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. Всего проведено 2695488 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7941 случай;
Волынская область - 10 320 случаев;
Днепропетровская область - 9834 случая;
Донецкая область - 6491 случай;
Житомирская область - 9130 случаев;
Закарпатская область - 11 305 случаев;
Запорожская область - 6012 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;
Кировоградская область - 1440 случаев;
г. Киев - 28957 случаев;
Киевская область - 11 978 случаев;
Львовская область - 23 806 случаев;
Луганская область - 2125 случаев;
Николаевская область - 5207 случаев;
Одесская область - 17 511 случаев;
Полтавская область - 5226 случаев;
Ровенская область - 15 186 случаев;
Сумская область - 7983 случая;
Тернопольская область - 16 700 случаев;
Харьковская область - 26 913 случаев;
Херсонская область - 2195 случаев;
Хмельницкая область - 9684 случая;
Черновицкая область - 17004 случаи;
Черкасская область - 6157 случаев;
Черниговская область - 6179 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября в Центра поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры