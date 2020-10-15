 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 5062 новых случая

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 5062 новых случая

За последние сутки в Украине выявлены 5062 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом

Такие данные передает утром в четверг, 15 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .

За сутки выявлено 5062 новых случая. Умерло 73 человека. 951 человек выздоровел.

15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. Всего проведено 2695488 тестирований методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 7941 случай;
Волынская область - 10 320 случаев;
Днепропетровская область - 9834 случая;
Донецкая область - 6491 случай;
Житомирская область - 9130 случаев;
Закарпатская область - 11 305 случаев;
Запорожская область - 6012 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;
Кировоградская область - 1440 случаев;
г. Киев - 28957 случаев;
Киевская область - 11 978 случаев;
Львовская область - 23 806 случаев;
Луганская область - 2125 случаев;
Николаевская область - 5207 случаев;
Одесская область - 17 511 случаев;
Полтавская область - 5226 случаев;
Ровенская область - 15 186 случаев;
Сумская область - 7983 случая;
Тернопольская область - 16 700 случаев;
Харьковская область - 26 913 случаев;
Херсонская область - 2195 случаев;
Хмельницкая область - 9684 случая;
Черновицкая область - 17004 случаи;
Черкасская область - 6157 случаев;
Черниговская область - 6179 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября в Центра поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать