Харьков внесли в "красную" карантинную зону, - голова ОГА

15 октября, 2020, 18:25

Голова Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что в "красную" зону карантина внесли Харьков и еще несколько районов области

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

15 октября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о внесении городов Харьков и Люботин, а также Лозовской, Богодуховский и Первомайский районы в "красную" карантинную зону.

"Все серьезно", - отметил Кучер.

Все серьезно. ! ️В «красной» зоне: ХАРЬКОВ Люботин Богодуховский район Лозовской район Первомайский район Опубликовано Алексеем Кучером Четверг, 15 октября 2020 г.

Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 5062 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

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