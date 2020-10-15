Харьков внесли в "красную" карантинную зону, - голова ОГА
15 октября, 2020, 18:25
Голова Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что в "красную" зону карантина внесли Харьков и еще несколько районов области
Об этом он сообщил на странице в Facebook.
15 октября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о внесении городов Харьков и Люботин, а также Лозовской, Богодуховский и Первомайский районы в "красную" карантинную зону.
"Все серьезно", - отметил Кучер.
Все серьезно. ! ️В «красной» зоне: ХАРЬКОВ Люботин Богодуховский район Лозовской район Первомайский районОпубликовано Алексеем Кучером Четверг, 15 октября 2020 г.
- Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 5062 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом.
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