В ОПУ прокомментировали "5 вопросов Зеленского": "Содержание политики в государстве должен определять народ"
Офис президента официально прокомментировал видеообращение президента Владимира Зеленского относительно опроса во время выборов.
"Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики от ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно", - говорится в комментарии ОПУ относительно "пяти вопросов Зеленского".
По словам Офиса президента, "очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них".
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"В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - говорится в комментарии.
В ОПУ отметили, что среди ключевых приоритетов президента Владимира Зеленского отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.
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"То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой среди них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами", - прокомментировали в Офисе.
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"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не исключительно те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - говорится в заявлении.
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