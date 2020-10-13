В ОПУ прокомментировали "5 вопросов Зеленского": "Содержание политики в государстве должен определять народ"

13 октября, 2020, 13:21

В Офисе президента заявили, что опрос во время выборов призван дать обществу "самому решать, как развиваться государству"

Офис президента официально прокомментировал видеообращение президента Владимира Зеленского относительно опроса во время выборов.

"Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики от ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно", - говорится в комментарии ОПУ относительно "пяти вопросов Зеленского".

По словам Офиса президента, "очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них".

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"В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - говорится в комментарии.

В ОПУ отметили, что среди ключевых приоритетов президента Владимира Зеленского отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

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"То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой среди них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами", - прокомментировали в Офисе.

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"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не исключительно те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - говорится в заявлении.

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