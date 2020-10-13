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Espreso.tvОбщество"Я поставлю тебе пять важных вопросов": Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября

"Я поставлю тебе пять важных вопросов": Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине всенародного опроса

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский.

"Какие будут вопросы - об этом позже", - добавил президент.

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