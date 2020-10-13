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Espreso.tvОбщество"5 вопросов Зеленского": опроса о Донбассе не будет, - СМИ

"5 вопросов Зеленского": опроса о Донбассе не будет, - СМИ


фото: 5.ua
По словам источника "Укринформа", окончательный формат объявленного президентом Владимиром Зеленским в день выборов, 25 октября, опроса пока определяется

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил источник из Офиса президента.

Источник в ОПУ заявил, что логистику проведения плебисцита согласовывают со всеми причастными к проведению выборов ведомствами, однако среди вопросов не будет спекуляций относительно Донбасса и других провокационных тем.

"Очевидно, что политика требует существенных изменений. Классические политические группы никогда не были заинтересованы в проведении действительно фактических референдумов и опросов. Потому что всегда хотели формировать только ту повестку дня, которая их устраивала. Даже сегодня опросу идет яростное сопротивление. Тем не менее опрос будет. Окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов", - пояснили в ОП.

Источник добавил, что определяется также процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы.

В то же время в Офисе Зеленского заявили, что первый из объявленных президентом вопросов будет объявлен в ближайшее время, возможно, уже 13 октября.

"Однако указанные тем или иным "источником", "блоггером" даты или вопросы не советуем считать аутентичными. Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках", - подчеркнул источник.

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