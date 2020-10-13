ЗеленскийНаВынос: соцсети отреагировали на "5 вопросов" на местных выборах

13 октября, 2020, 11:47

Еспресо.TV собрало для вас первые реакции общества на объявленные президентом Владимиром Зеленским намерения о "5 вопросах" 25 октября.

Политический обозреватель Евгений Магда отреагировал кратко и категорично, создав хэштег #ЗеленскийНаВынос

Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева обратила внимание, что опрос будет проводиться при очень низкой явке из-за коронавируса при желании президента помириться с Россией.

"Это незаконно", - отметила журналистка Кристина Зеленюк.

"Какая легитимность этого фарса? За чьи деньги это будет проводиться? Какое отношение это имеет к выборам? Почему реальный референдум подменяется опросом на выходе и к каким последствиям это может привести?"- задается вопросами Александр Смолий, который считает, что вопросы будут касаться ОРДЛО.

"За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.

Итак. Речь может идти только о социологическом опросе возле избирательных участков - все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то мошеннической политтехнологии", - отметил Роман Шрайк.

"Это говорит о том, что они просто не знают, чем оправдать решения, которые уже приняты! И которые надо как-то "скормить" обществу и западным партнерам, сказав о "воле народа". Хотя такая "воля народа" очень хорошо корректируется формулировкой вопросов. "Девочка, ты хочешь в школу или с оторванной головой ходить?" Такая форма "народовластия" - в виде подготовленных от имени "вождя" вопросов - это один из признаков авторитаризма", - отметил журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий.

Читайте также: "Я поставлю тебе пять важных вопросов": Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября

"Зеленский никак не поймет, что демократия это не дороги с бассейнами, а правила и процедуры. Пока их придерживаются - демократия, нет - диктатура. Как только любая страна с развитой демократической традицией начинает жить единоличным желаниями "великого лидера" - жди бунта", - прокомментировал нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук.

У соучредителя партии "Демократический сокира" Юрия Гудыменко не нашлось цензурных слов для реакции.

"Вот эта дешевая пауза: мол, вопрос "всенародного опроса" узнаете позже. Вова, ты (мы же на ты, получается) должен знать, что твоя нынешняя должность требует от тебя делать все, чтобы убирать любую общественную неопределенность в и без того крайне неопределенной ситуации, а не нагнетать ее дешевыми приемами из арсенала продавцов галантерейных товаров. Вы (множественное число) там совсем на Банковой еб******ь", - отреагировал журналист Леонид Швец.

Журналист Евгений Козярин нашелся на шутку:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо