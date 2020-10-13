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Espreso.tvСпортУкраина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций


фото: Getty Images
Сегодня, 13 октября, в 4-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Андрея Шевченко 10 октября уступила на своем поле Германии 1:2 и с 3 очками опустилась в группе A4 на третье место. Германия набрала 5 пунктов и вышла на вторую позицию.

Лидирует в квартете Испания, которая в 3-м туре обыграла дома Швейцарию 1:0 и имеет 7 баллов. Швейцарцы с 1 очком - четвертые.

Лига наций

4-й тур

13 октября

Группа А4

Украина - Испания

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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