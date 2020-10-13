Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
13 октября, 2020, 07:07
Сегодня, 13 октября, в 4-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Андрея Шевченко 10 октября уступила на своем поле Германии 1:2 и с 3 очками опустилась в группе A4 на третье место. Германия набрала 5 пунктов и вышла на вторую позицию.
Лидирует в квартете Испания, которая в 3-м туре обыграла дома Швейцарию 1:0 и имеет 7 баллов. Швейцарцы с 1 очком - четвертые.
Лига наций
4-й тур
13 октября
Группа А4
Украина - Испания
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии.
- 12 октября стало известно, что тренерский штаб сборной Испании рассчитывает на 22 футболистов, в матче 4-го тура Лиги наций против Украины.
- 12 октября главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что национальная команда Украины имеет хороший подбор игроков.
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