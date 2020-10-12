Главный тренер Испании сравнил сборную Украины с Ferrari

12 октября, 2020, 15:08

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике убежден, что у национальной команды Украины хороший подбор игроков

Об этом сообщает sport.ua.

Эрике считает, что команда Андрея Шевченко старается играть в интересный футбол.

"Конечно, мы всегда оцениваем каждую команду отдельно. Сборная Украины - интересная команда, в которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, старается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в завтрашнем матче. Мы в свою очередь будем играть в тот футбол, который мы любим. Испания - это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можно сравнить сборную Украины? Это еще один Ferrari ", - сказал Энрике.

Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

12 октября стало известно, что тренерский штаб сборной Испании рассчитывает на 22 футболистов в матче 4-го тура Лиги наций против Украины.