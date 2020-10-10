Украина проиграла Германии в Лиге наций

10 октября, 2020, 23:36

Сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч Украина - Германия стал первым для нашей национальной команде во время пандемии, на котором присутствовали зрители. В Киеве трибуны НСК "Олимпийский" позволили заполнить на треть.

Счет был открыт на 20-й минуте. Германию вывел вперед Гинтер, который точно пробил с линии вратарской после прострела Антонио Рюдигера.

Команда Йоахима Лева увеличила преимущество сразу после перерыва. После грубой ошибки на выходе голкипера сборной Украины Георгия Бущана, мяч в сетку отправил Леон Горетцка.

Украинцы сократили отставание в счете на 76-й минуте. Роман Яремчук заработал пенальти, который реализовал Руслан Малиновский.

Сборная Украины проиграла Германии 1:2 и с 3 очками опустилась на третье место в группе A4. Германия с 5 очками друга. Лидирует Испания, у которой 7 баллов, Швейцария с 1 очком - последняя.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 13 октября в Киеве против Испании.

Лига наций

3-й тур

Группа A4

10 октября

Украина - Германия 1:2

Голы: Малиновский, 76 (пен.) - Гинтер, 20 Горетцка, 49

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1.

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