Украина проиграла Германии в Лиге наций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч Украина - Германия стал первым для нашей национальной команде во время пандемии, на котором присутствовали зрители. В Киеве трибуны НСК "Олимпийский" позволили заполнить на треть.
Счет был открыт на 20-й минуте. Германию вывел вперед Гинтер, который точно пробил с линии вратарской после прострела Антонио Рюдигера.
Команда Йоахима Лева увеличила преимущество сразу после перерыва. После грубой ошибки на выходе голкипера сборной Украины Георгия Бущана, мяч в сетку отправил Леон Горетцка.
Украинцы сократили отставание в счете на 76-й минуте. Роман Яремчук заработал пенальти, который реализовал Руслан Малиновский.
Сборная Украины проиграла Германии 1:2 и с 3 очками опустилась на третье место в группе A4. Германия с 5 очками друга. Лидирует Испания, у которой 7 баллов, Швейцария с 1 очком - последняя.
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 13 октября в Киеве против Испании.
Лига наций
3-й тур
Группа A4
10 октября
Украина - Германия 1:2
Голы: Малиновский, 76 (пен.) - Гинтер, 20 Горетцка, 49
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1.
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