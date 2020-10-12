Испанцы определились с футболистами, которые сыграют против Украины

12 октября, 2020, 12:18

Тренерский штаб сборной Испании рассчитывает на 22 футболиста в матче 4-го тура Лиги наций против Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Вчера, 12 октября, команда Луиса Энрике провела тренировку на котором травмировались защитник английского "Лидса" Диего Льоренте и нападающий "Вильярреала" Херард Морено. Теперь эти игроки не смогут помочь Испании.

Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

Состав сборной Испании:

Вратари: Давид Де Хеа, Кэпа Аррисабалага, Унаи Симон.

Защитники: Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхио Регилон, Серхи Роберто.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Микель Мерино, данные Себальос, Хосе Кампанья.

Нападающие: Родриго Морено, Ансуи Фати, Ферран Торрес, данные Ольмо, Адама Траоре, Микель Ойарсабаль.

7 октября стало известно, что форвард сборной Испании Микель Ойарсабаль вылечился от коронавируса и сможет сыграть против Украины в Лиге наций.