Испанцы определились с футболистами, которые сыграют против Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Вчера, 12 октября, команда Луиса Энрике провела тренировку на котором травмировались защитник английского "Лидса" Диего Льоренте и нападающий "Вильярреала" Херард Морено. Теперь эти игроки не смогут помочь Испании.
Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
Состав сборной Испании:
Вратари: Давид Де Хеа, Кэпа Аррисабалага, Унаи Симон.
Защитники: Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхио Регилон, Серхи Роберто.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Микель Мерино, данные Себальос, Хосе Кампанья.
Нападающие: Родриго Морено, Ансуи Фати, Ферран Торрес, данные Ольмо, Адама Траоре, Микель Ойарсабаль.
- 7 октября стало известно, что форвард сборной Испании Микель Ойарсабаль вылечился от коронавируса и сможет сыграть против Украины в Лиге наций.
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