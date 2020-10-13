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Espreso.tvЭкономикаУкраина упростила выдачу вида на жительство

Украина упростила выдачу вида на жительство


фото: migration.uz.ua
Кабмин принял постановление, которое упрощает оформление вида на жительство для граждан стран с безвизовым порядком въезда в Украину

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, 9 октября по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинет министров принял постановление №933, которое упрощает оформление и выдачу вида на жительство.

"Отныне иностранцы, не являющиеся гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находящиеся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, а также специалистов ІТ-отрасли, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей.

Отмечается, что документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

В то же время в пресс-службе отдельно отметили, что упрощенный порядок оформления вида на жительство не будет касаться граждан государства-агрессора.

  • Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить условия иммиграции для айтишников.
  • Министерство цифровой трансформации создало вебпортал и круглосуточную службу поддержки по вопросам переезда в Украину для ІТ-специалистов из Беларуси.

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