Зеленский поручил упростить иммиграцию для айтишников

3 сентября, 2020, 15:35

Зеленский поручил Кабинету министров в трехмесячный срок разработать и подать ряд законопроектов для усовершенствования украинского ИТ-индустрии

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №371 / 2020, поставил задачу правительству в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ІТ-индустрии в Украине.

Так, на законодательном уровне правительство должно усовершенствовать процедуру получения ІТ-специалистами, которые иммигрируют в Украину, соответствующих разрешений, а также получения ІТ-компаниями разрешений на работу иностранных лиц и лиц без гражданства.

Кроме того, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения зарплат ІТ-специалистов, которые являются работниками ІТ-компаний. Соответствующий проект закона должен устанавливать эффективный уровень налоговой нагрузки и способствовать детенизации оплаты труда в ІТ-компаниях.

Кроме того, президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства для предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний.

Кроме того, Кабмин также должен содействовать развитию образования в ІТ-отрасли - обеспечить совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных в соответствующих учебных заведениях.

В пресс-службе отметили, что соответствующий указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb