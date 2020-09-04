Минцифры поможет белорусским айтишникам с переездом в Украину

4 сентября, 2020, 13:00

Министерство цифровой трансформации создало вебпортал и круглосуточную службу поддержки по вопросам переезда в Украину для IТ-специалистов из Беларуси

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Мы сегодня запускаем специальный веб-портал, где есть вся информация, для того чтобы специалисты могли переехать в Украину, поработать определенное время или остаться в нашей стране", - цитирует издание слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров отметил, что на вебпорталt будет доступна вся информация, также уже работает служба поддержки 24/7, которая помогает специалистам из Беларуси.

Кроме того, по словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, по состоянию на 3 сентября 2020 границу Украины пересекли 4,5 тыс. ,елорусов, из них более 300 - работников IТ-отрасли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроекты для упрощения иммиграции в Украину работников IТ-индустрии.

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