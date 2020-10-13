Тихановская объявила ультиматум Лукашенко
Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.
"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", - отметила Тихановська.
По ее словам, есть 13 дней, чтобы выполнить следующие требования:
- Лукашенко должен объявить, что уходит.
- Насилие со стороны силовиков на улицах должно прекратиться полностью.
- Всех политзаключенных должны освободить.
Также Тихановская отметила, если требования оппозиции не будут выполнены до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - подчеркнула она.
- Напомним, 11 октября в столице Беларуси прошли акции протеста. Силовики жестоко разогнали протестующих, применив водометы и светошумовые гранаты. За сутки задержали 713 участников .
- В свою очередь, 12 октября на акцию протеста в Беларуси вышли пенсионеры . Также состоялись задержания и разгон демонстрантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры