Тихановская объявила ультиматум Лукашенко

13 октября, 2020, 14:37

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко

Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", - отметила Тихановська.

По ее словам, есть 13 дней, чтобы выполнить следующие требования:

Лукашенко должен объявить, что уходит.

Насилие со стороны силовиков на улицах должно прекратиться полностью.

Всех политзаключенных должны освободить.

Также Тихановская отметила, если требования оппозиции не будут выполнены до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - подчеркнула она.

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