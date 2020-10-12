За сутки в Беларуси задержали более 700 участников протестов
12 октября, 2020, 14:13
В Беларуси за вчера, 11 октября, силовики задержали 713 участников акций протестов
Такие данные приводит МВД Беларуси, пишет Наша Нива .
По данным МВД, участие в акциях протеста приняли 11000 человек. При этом большинство людей вышли в Минске.
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"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных водворены 570 человек", - сообщили в МВД.
При этом силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.
Ранее сообщалось о 500 задержанных.
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