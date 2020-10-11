В Минске против митингующих применяют водометы и светошумовые гранаты. ВИДЕО

11 октября, 2020, 17:05

В столице Беларуси силовики жестоко разгоняют акции протеста с применением водометов и светошумовых гранат

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .

В Минске и других белорусских городах проходят задержания участников акции "Марш чести".

Во время жестких задержаний у стелы "Минск - город-герой" протестующие стали сопротивляться. В силовиков полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью.

Использование водометов и светошумовых гранат уже подтвердили и в силовых органах.

В Минске проходят массовые задержания журналистов, которые начались еще до начала массовых акций. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о 17 задержанных журналистах в столице страны. В Гродно задержали четырех сотрудников СМИ, в Витебске - четырех, в Могилеве - одного, в Гомеле - трех, в Бресте - двух.

По данным правозащитного центра "Весна" по состоянию на 16:55, силовики уже задержали более 100 протестующих.

Минск. На пересечении Победителей и Немиги работает водомет. pic.twitter.com/5OMLB82oJO - TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Напомним, 11 октября в столице Беларуси силовики начали задерживать участников оппозиционного "Марша чести".

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