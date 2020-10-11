 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске против митингующих применяют водометы и светошумовые гранаты. ВИДЕО

В Минске против митингующих применяют водометы и светошумовые гранаты. ВИДЕО


фото: svaboda.org
В столице Беларуси силовики жестоко разгоняют акции протеста с применением водометов и светошумовых гранат

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .

В Минске и других белорусских городах проходят задержания участников акции "Марш чести".

Во время жестких задержаний у стелы "Минск - город-герой" протестующие стали сопротивляться. В силовиков полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью.

Использование водометов и светошумовых гранат уже подтвердили и в силовых органах.

В Минске проходят массовые задержания журналистов, которые начались еще до начала массовых акций. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о 17 задержанных журналистах в столице страны. В Гродно задержали четырех сотрудников СМИ, в Витебске - четырех, в Могилеве - одного, в Гомеле - трех, в Бресте - двух.

По данным правозащитного центра "Весна" по состоянию на 16:55, силовики уже задержали более 100 протестующих.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать