 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Беларуси на акции протеста вышли пенсионеры

В Беларуси на акции протеста вышли пенсионеры


фото: tyt.by
На площади Независимости возле Красного костела в Минске собрались на антиправительственный марш десятки пенсионеров

Как передает Укринформ, об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, они поют "Священную войну" и скандируют "Верим, можам, пераможам!". Фермер с "Майонтка "Матусевичы" привез им две коробки цветов.

Как сообщают очевидцы, люди в оливковой форме задержали здесь девушку в жилетке "Пресса", ее личность не уточняется. Издание пишет также о задержании фотографа "Комсомольской правды" Святослава Зоркого.

Далее марш пенсионеров двинулся по проспекту Независимости.

Читайте также: "Силовики не уйдут с улиц и будут использовать боевое оружие": заместитель министра внутренних дел Беларуси

По данным Радыё Свабода, в центре Гродно около 60 пожилых людей собрались с цветами. Милиция предупредила их, что проведение этого мероприятия запрещено. К ним подъехал милицейский автобус без знаков.

Также сообщается, что журналисты Марыся Харевич и Сергей Людкевич задержаны на митинге "для проверки документов".

Кроме того, около 20 пенсионеров собрались у гомельского центрального универмага. Полиция также предупредила о незаконности этого протеста, но пенсионеры двинулись Советской улице в сторону площади Ленина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать