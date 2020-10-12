В Беларуси на акции протеста вышли пенсионеры
Как передает Укринформ, об этом сообщает TUT.by.
Как отмечается, они поют "Священную войну" и скандируют "Верим, можам, пераможам!". Фермер с "Майонтка "Матусевичы" привез им две коробки цветов.
Как сообщают очевидцы, люди в оливковой форме задержали здесь девушку в жилетке "Пресса", ее личность не уточняется. Издание пишет также о задержании фотографа "Комсомольской правды" Святослава Зоркого.
Далее марш пенсионеров двинулся по проспекту Независимости.
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По данным Радыё Свабода, в центре Гродно около 60 пожилых людей собрались с цветами. Милиция предупредила их, что проведение этого мероприятия запрещено. К ним подъехал милицейский автобус без знаков.
Также сообщается, что журналисты Марыся Харевич и Сергей Людкевич задержаны на митинге "для проверки документов".
Кроме того, около 20 пенсионеров собрались у гомельского центрального универмага. Полиция также предупредила о незаконности этого протеста, но пенсионеры двинулись Советской улице в сторону площади Ленина.
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