Шевченко определился с составом на матч с Испанией
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.
Официальная заявка сборной Украины:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21 . Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Резник.
- Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии .
- 12 октября главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что национальная команда Украины имеет хороший подбор игроков.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно, чем в сентябрьском матче.
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