Шевченко определился с составом на матч с Испанией

13 октября, 2020, 11:20

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на матч 4-го тура Лиги наций против Испании

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

Официальная заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21 . Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Резник.

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