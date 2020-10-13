 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко рассказал, как сборная Украины остановит Испанию

Шевченко рассказал, как сборная Украины остановит Испанию


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть агрессивно

Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам тренера, сборной необходимо изменить структуру игры.

"Прежде всего в обороне, сыграть компактнее и агрессивнее. Испания прекрасно использует фланги, у нее очень качественные футболисты, которые прекрасно играют один в один. Если мы сможем их перекрыть, то попробуем дать бой", - пообещал Шевченко.

Он заверил, что команда сделала выводы из поражения от Испании в первой игре Лиги наций со счетом 0:4.

"Мы пересмотрели тот матч, я это делал много раз. Завтрашняя встреча будет для нас совсем иной, потому что у нас другие игроки. Следовательно, будет и другая подготовка. Для того чтобы остановить хороших футболистов, недостаточно играть один в один. Обязательно нужна подстраховка, нужны огромные энергетические затраты. Все зависит от того, сможем ли мы восстановиться. Для нас всегда было проблематично проводить два поединка подряд, а эта игра будет уже третьей. Я надеюсь, что болельщики, которые придут на стадион, поддержат ребят и придадут определенной энергии", - сказал Шевченко.Он подчеркнул, что против Испании необходимо сыграть более компактно и агрессивно.

"Многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут футболисты, потому что нас ждет большой расход энергии. Испания - одна из лучших команд мира. Она очень высоко прессингует, практически не дает возможности для разыгрывания мяча. Испанцы делают это качественно и организованно, у них сильные исполнители", - констатировал Шевченко.

Матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать