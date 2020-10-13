Шевченко рассказал, как сборная Украины остановит Испанию

13 октября, 2020, 09:51

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть агрессивно

Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам тренера, сборной необходимо изменить структуру игры.

"Прежде всего в обороне, сыграть компактнее и агрессивнее. Испания прекрасно использует фланги, у нее очень качественные футболисты, которые прекрасно играют один в один. Если мы сможем их перекрыть, то попробуем дать бой", - пообещал Шевченко.

Он заверил, что команда сделала выводы из поражения от Испании в первой игре Лиги наций со счетом 0:4.

"Мы пересмотрели тот матч, я это делал много раз. Завтрашняя встреча будет для нас совсем иной, потому что у нас другие игроки. Следовательно, будет и другая подготовка. Для того чтобы остановить хороших футболистов, недостаточно играть один в один. Обязательно нужна подстраховка, нужны огромные энергетические затраты. Все зависит от того, сможем ли мы восстановиться. Для нас всегда было проблематично проводить два поединка подряд, а эта игра будет уже третьей. Я надеюсь, что болельщики, которые придут на стадион, поддержат ребят и придадут определенной энергии", - сказал Шевченко.Он подчеркнул, что против Испании необходимо сыграть более компактно и агрессивно.

"Многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут футболисты, потому что нас ждет большой расход энергии. Испания - одна из лучших команд мира. Она очень высоко прессингует, практически не дает возможности для разыгрывания мяча. Испанцы делают это качественно и организованно, у них сильные исполнители", - констатировал Шевченко.

Матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии .

12 октября главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что у национальной команды Украины хороший подбор игроков.

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