 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский объяснил неудачи сборной Украины

Малиновский объяснил неудачи сборной Украины


фото: uaf.ua
Полузащитник Руслан Малиновский убежден, что игроки сборной Украины должны быть более хладнокровными в завершающей стадии атаки

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Украинец считает, что за счет таких игр национальная команда будет прогрессировать.

"Игра с Германией для нас получилась намного лучше, чем предыдущий поединок с Францией. Мы сыграли более агрессивно в обороне, более компактно. Впереди чемпионат Европы, и за счет таких игр мы будем набирать и прогрессировать как команда. Мы должны быть более хладнокровными в завершающей фазе атаки, более грамотно играть, поменьше терять мяч, ведь это также класс футболиста. Мы должны к этому стремиться и расти", - отметил Руслан Малиновский.

Матч 4-го тура Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать