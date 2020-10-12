Малиновский объяснил неудачи сборной Украины

12 октября, 2020, 18:28

Полузащитник Руслан Малиновский убежден, что игроки сборной Украины должны быть более хладнокровными в завершающей стадии атаки

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Украинец считает, что за счет таких игр национальная команда будет прогрессировать.

"Игра с Германией для нас получилась намного лучше, чем предыдущий поединок с Францией. Мы сыграли более агрессивно в обороне, более компактно. Впереди чемпионат Европы, и за счет таких игр мы будем набирать и прогрессировать как команда. Мы должны быть более хладнокровными в завершающей фазе атаки, более грамотно играть, поменьше терять мяч, ведь это также класс футболиста. Мы должны к этому стремиться и расти", - отметил Руслан Малиновский.

Матч 4-го тура Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.