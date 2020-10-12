Малиновский объяснил неудачи сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Украинец считает, что за счет таких игр национальная команда будет прогрессировать.
"Игра с Германией для нас получилась намного лучше, чем предыдущий поединок с Францией. Мы сыграли более агрессивно в обороне, более компактно. Впереди чемпионат Европы, и за счет таких игр мы будем набирать и прогрессировать как команда. Мы должны быть более хладнокровными в завершающей фазе атаки, более грамотно играть, поменьше терять мяч, ведь это также класс футболиста. Мы должны к этому стремиться и расти", - отметил Руслан Малиновский.
Матч 4-го тура Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
- Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии.
- 12 октября стало известно, что тренерский штаб сборной Испании рассчитывает на 22 футболистов, в матче 4-го тура Лиги наций против Украины.
- 12 октября главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что национальная команда Украины имеет хороший подбор игроков.
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