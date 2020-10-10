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Espreso.tvСпортУкраина - Германия: Где и когда смотреть Лигу наций

Украина - Германия: Где и когда смотреть Лигу наций


фото: Getty Images
В 3-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против национальной команды Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю украинцы и немцы встречались шесть раз. Наша национальная команда никогда не выигрывала у Бундестим, однако трижды сборные играли вничью.

В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является национальная команда Испании в которой 4 пункта.

Лига наций

3-й тур

10 октября

группа А4

Украина - Германия

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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