Украина - Германия: Где и когда смотреть Лигу наций
10 октября, 2020, 07:15
В 3-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против национальной команды Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю украинцы и немцы встречались шесть раз. Наша национальная команда никогда не выигрывала у Бундестим, однако трижды сборные играли вничью.
В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является национальная команда Испании в которой 4 пункта.
Лига наций
3-й тур
10 октября
группа А4
Украина - Германия
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
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Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
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Сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
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Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса.
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