Германия не смогла переиграть Турцию в матче с 6 голами

8 октября, 2020, 08:43

Сборная Германия 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Кельне счет был открыт в конце первого тайма - автором первого мяча сборной Германии стал Дракслер.

В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан. На 58-й минуте немцев вывел вперед Флориан Нойхаус.

Вскоре счет сравнял Ефеджан Караджа. На 81-й минуте за сборную Германии забил Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турок от поражения спас Кенан Караман.

Сборная Германии сыграла с Турцией вничью 3: 3.

Германия является соперником сборной Украины по Лиге наций. Против команды Йоахима Лева украинцы сыграют следующий матч 10 октября в Киеве.

Товарищеский матч

7 октября

Германия - Турция 3: 3

Голы: Дракслер, 45 + 1, Нойхайс, 58, Вальдшмидт, 81 - Туфан, 49, Караджа, 67, Стамбул, 90 + 4

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

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