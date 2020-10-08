Германия не смогла переиграть Турцию в матче с 6 голами
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Кельне счет был открыт в конце первого тайма - автором первого мяча сборной Германии стал Дракслер.
В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан. На 58-й минуте немцев вывел вперед Флориан Нойхаус.
Вскоре счет сравнял Ефеджан Караджа. На 81-й минуте за сборную Германии забил Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турок от поражения спас Кенан Караман.
Сборная Германии сыграла с Турцией вничью 3: 3.
Германия является соперником сборной Украины по Лиге наций. Против команды Йоахима Лева украинцы сыграют следующий матч 10 октября в Киеве.
Товарищеский матч
7 октября
Германия - Турция 3: 3
Голы: Дракслер, 45 + 1, Нойхайс, 58, Вальдшмидт, 81 - Туфан, 49, Караджа, 67, Стамбул, 90 + 4
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки