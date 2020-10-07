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Espreso.tvСпортЛучший немецкий бомбардир может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса

Лучший немецкий бомбардир может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса


фото: Getty Images
Форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной в Лиге наций из-за коронавируса

Об этом сообщает Goal .

У 24-летнего футболиста появились симптомы гриппа и он в срочном порядке сдал тест на коронавирус. Результаты теста пока не известны.

В прошлом сезоне Тимо Вернер провел 45 матчей, забил 34 мяча и отдал 13 результативных передач. Это лучший показатель среди немецких футболистов.

В июне лондонский "Челси" купил Вернера у немецкого "Лейпцига" за 53 млн евро. Форвард сразу стал игроком основы английского клуба и успел за 5 матчей нового сезона забить 1 гол.

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