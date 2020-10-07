Лучший немецкий бомбардир может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса
7 октября, 2020, 19:13
Форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной в Лиге наций из-за коронавируса
Об этом сообщает Goal .
У 24-летнего футболиста появились симптомы гриппа и он в срочном порядке сдал тест на коронавирус. Результаты теста пока не известны.
В прошлом сезоне Тимо Вернер провел 45 матчей, забил 34 мяча и отдал 13 результативных передач. Это лучший показатель среди немецких футболистов.
В июне лондонский "Челси" купил Вернера у немецкого "Лейпцига" за 53 млн евро. Форвард сразу стал игроком основы английского клуба и успел за 5 матчей нового сезона забить 1 гол.
- 7 октября защитник сборной Франции Лео Дюбуа перед матчем с Украиной сдал положительный тест на COVID-19 .
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