Парламент Кыргызстана собирается на внеочередное заседание

10 октября, 2020, 10:28

Жогорку Кенеш (однопалатный законодательный орган власти Республики Кыргызстан) в субботу, 10 октября 2020 года, намерен провести в Бишкеке внеочередное заседание

Основные вопросы на повестке дня - рассмотрение указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке, избрание спикера и премьер-министра страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Азаттык .

По некоторым данным, заседание парламента пройдет в госрезиденции "Ала-Арча".

"В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли" Белый дом ", в котором заседает парламент и находится аппарат президента", - отмечается в сообщении.

Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков эти события расценил как "попытку захвата власти" и заявил, что остается легитимным президентом. При этом в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами.

9 октября Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти с должности президента Кыргызстана, "только страна встанет на путь законности".

При этом предыдущее правительство распущено и решением Жээнбекова введен режим чрезвычайного положения в столице.

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