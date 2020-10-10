Парламент Кыргызстана собирается на внеочередное заседание
Основные вопросы на повестке дня - рассмотрение указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке, избрание спикера и премьер-министра страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Азаттык .
По некоторым данным, заседание парламента пройдет в госрезиденции "Ала-Арча".
"В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли" Белый дом ", в котором заседает парламент и находится аппарат президента", - отмечается в сообщении.
Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков эти события расценил как "попытку захвата власти" и заявил, что остается легитимным президентом. При этом в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами.
- 9 октября Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти с должности президента Кыргызстана, "только страна встанет на путь законности".
- При этом предыдущее правительство распущено и решением Жээнбекова введен режим чрезвычайного положения в столице.
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