Президент Кыргызстана издал указ о введении чрезвычайного положения в столице на 12 дней

9 октября, 2020, 14:11

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал Указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за насилия и угрозы жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, с целью скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек вводится чрезвычайное положение на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года.

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Указом о чрезвычайном положении в городе введут комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

Также чрезвычайным положением запрещается отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) или место временного проживания.

В городе запрещается проведение массовых мероприятий а митингов.

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