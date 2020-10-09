Президент Кыргызстана издал указ о введении чрезвычайного положения в столице на 12 дней
Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал Указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из-за насилия и угрозы жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, с целью скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек вводится чрезвычайное положение на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года.
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Указом о чрезвычайном положении в городе введут комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.
Также чрезвычайным положением запрещается отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) или место временного проживания.
В городе запрещается проведение массовых мероприятий а митингов.
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