Кыргызстан: президент Жээнбеков распустил правительство, ЦИК назначит новые выборы до 6 ноября

9 октября, 2020, 12:43

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра, ЦИК страны назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В указе президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова говорится, что те, кто занимал должности вице-премьеров и министров, продолжат исполнение обязанностей членов правительства до формирования нового состава кабинета министров.

Указ вступает в силу с момента подписания.

В то же время, Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября. Решение принято по итогам рассмотрения заявления от 12 политических партий, которые не согласны с результатами голосования.

"Согласно с частью 1 статьи 38 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в случае, если выборы признаны недействительными и такими, что кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями", - отметили в ЦИК и добавили, что сообщат дату новых выборов до 6 ноября.

Лидеры политобъединений просили принять меры в отношении партий "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан" за якобы массовые нарушения во время голосования. В Центризбиркоме отметили, что нарушения, перечисленные в обращении, подпадают под статьи Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях, и рекомендовали направить материалы в Генпрокуратуру и МВД, уточнив, что ЦИК - не следственный орган. Избирательная комиссия подтвердила, что итоги выборов, состоявшихся 4 октября, признаны недействительными и отменены.

Новые выборы будут назначены до 6 ноября.

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