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Espreso.tvСпортЛига наций: расписание матчей и трансляций субботы

Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы


фото: Getty Images
Сегодня, 10 октября, в 3-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против национальной команды Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является национальная команда Испании в которой 4 пункта.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

 

Лига наций

3-й тур

10 октября

группа А4

21:45 Испания - Швейцария, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Украина - Германия, прямая трансляция на телеканале "Украина"

группа С1

16:00 Люксембург - Кипр, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

16:00 Черногория - Азербайджан, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

группа D1

21:45 Андорра - Мальта, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа D2

19:00 Лихтенштейн - Гибралтар, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

19:00 Фарерские острова - Латвия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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