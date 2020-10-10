Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является национальная команда Испании в которой 4 пункта.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
3-й тур
10 октября
группа А4
21:45 Украина - Германия, прямая трансляция на телеканале "Украина"
группа С1
16:00 Люксембург - Кипр, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
16:00 Черногория - Азербайджан, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
группа D1
21:45 Андорра - Мальта, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа D2
19:00 Лихтенштейн - Гибралтар, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
19:00 Фарерские острова - Латвия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
- Сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавирус.
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