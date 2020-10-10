Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

10 октября, 2020, 08:38

В ночь с 9 на 10 октября 2020 в Москве (РФ) завершились переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхун Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где уже около двух недель не утихают интенсивные боевые действия между Азербайджаном и Арменией

По итогам встречи было принято заявление. Текст документа приводит ведомство Лаврова, передает Еспресо.TV .

Стороны, в частности, согласились на такие взаимные шаги:

"1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

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3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".

Азербайджанские и армянские правительственные источники подтверждают данное заявление.

Справка

Утром воскресенья, 27 сентября, в Нагорном Карабахе после более 4-летнего перерыва - с апреля 2016 года возобновились полномасштабные бои между Азербайджаном и Арменией с применением артиллерии, авиации и пехоты.

Официальный Баку, на чьей стороне преимущество в вооружении (азербайджанцами используются новейшие турецкие беспилотники, в частности, дроны-камикадзе), финансировании собственных вооруженных сил и множестве войска, заявляет о ведении "контрнаступальной операции" по всей линии фронта в ответ на провокации с армянской стороны . Цель - возвращение юрисдикции над потерянными в девяностых годах населенных пунктов и стратегическими высотами.

Азербайджан поддерживает Турция и Пакистан.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную "Нагорно-Карабахскую Республику" ( "НКР") со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичную мобилизацию.

Баку заявляет об освобождении целого ряда населенных пунктов в восточной части Нагорного Карабаха.

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