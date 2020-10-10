Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
По итогам встречи было принято заявление. Текст документа приводит ведомство Лаврова, передает Еспресо.TV .
Стороны, в частности, согласились на такие взаимные шаги:
"1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.
2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
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3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".
Азербайджанские и армянские правительственные источники подтверждают данное заявление.
Справка
Утром воскресенья, 27 сентября, в Нагорном Карабахе после более 4-летнего перерыва - с апреля 2016 года возобновились полномасштабные бои между Азербайджаном и Арменией с применением артиллерии, авиации и пехоты.
Официальный Баку, на чьей стороне преимущество в вооружении (азербайджанцами используются новейшие турецкие беспилотники, в частности, дроны-камикадзе), финансировании собственных вооруженных сил и множестве войска, заявляет о ведении "контрнаступальной операции" по всей линии фронта в ответ на провокации с армянской стороны . Цель - возвращение юрисдикции над потерянными в девяностых годах населенных пунктов и стратегическими высотами.
Азербайджан поддерживает Турция и Пакистан.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную "Нагорно-Карабахскую Республику" ( "НКР") со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичную мобилизацию.
Баку заявляет об освобождении целого ряда населенных пунктов в восточной части Нагорного Карабаха.
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