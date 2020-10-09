Курс доллара продолжает расти, - инвестбанкир Козак
Такую позицию высказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ» в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Валюты в Украине достаточно. Но мы видим, что в последнее время курс начал снижаться, а гривня - девальвировать. Я считаю, что в этом заинтересована верхушка нашей власти. Власти прослышали, что олигархам, которые экспортируют сырье, выгоднее как можно более высший курс доллара, так как они за экспорт получают значительно больше гривен", - сказал Козак.
Он обращает внимание, что доллар начал расти еще в прошлом месяце, и прогнозирует продолжение такой тенденции: "Доллар в обменниках стоит уже 28,5 грн, и это может продолжаться и дальше".
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15 сентября 2020 года доллар пересек отметку 28 грн/$.
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Сейчас гривня должна укрепляться, но из-за девальвационных ожиданий падает. Такую позицию высказал глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU Сергей Николайчук.
В проект госбюджета на 2021 год Кабмин заложил курс 29,1 грн/$ , сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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