Сейчас гривна должна была бы укрепляться, но из-за девальвационных ожиданий - падает, - представитель ICU Николайчук

15 сентября, 2020, 08:33

Сергей Николайчук - глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU. Ранее занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Работал в Национальном банке

Преподает в Киевской школе экономики, с апреля 2020 года стал научным сотрудником школы. Также является преподавателем Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где он учился на магистра экономики, защищал диссертацию и получал степень кандидата экономических наук.

Сергей Николайчук в эфире программы "Эспрессо: капитал" на телеканале Эспрессо рассказал, почему падает гривна, разорваны ли отношения с МВФ и когда ждать восстановления экономики после коронакризиса. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Сергей, добрый день! Как человек, который долгое время работал в Национальном банке, объясните, пожалуйста, какие изменения произошли с нашей монетарной политикой? На этой неделе были объявлены какие-то изменения в сторону гибкого инфляционного таргетирования . Вы можете простыми словами объяснить, что это такое, надо ли нам волноваться, бежать менять гривну на доллар, покупать консервы?

К сожалению, сам документ еще не опубликован. Но с того пресс-релиза, который был опубликован на сайте Национального банка по принятию основных принципов я, честно говоря, не увидел каких-либо серьезных изменений. Так же был подтвержден режим инфляционного таргетирования, цель - 5% +/- 1 процентный пункт, плавающий обменный курс, горизонт 9-18 месяцев для достижения целей монетарной политики.

Так, в пресс-релизе речь шла о гибкости, но режим инфляционного таргетирования является гибким по своей сути. Центральный банк принимает во внимание различные факторы, когда принимает свое решение, но ориентируется, прежде всего, на достижение своей инфляционной цели на прогнозном горизонте.

Вы говорите, что ничего, кажется, не меняется кардинально в политике Национального банка Украины. Что он так же будет больше следить за тем, как растут цены, чем за курсом. Но мы видим постепенное падение курса гривны. Нет ли здесь какой-то угрозы? Почему оно происходит?

У нас по курсу гривны вообще достаточно интересная ситуация в этом году. Потому что, если посмотреть на фундаментальные факторы, то ситуация на валютном рынке должна быть абсолютно противоположной. У нас за 7 месяцев этого года текущий счет был в профиците, который составил $ 7 млрд по сравнению с дефицитом почти 3 млрд за аналогичный период прошлого года.

У нас торговый дефицит сократился почти до нуля за этот период. Тогда как в прошлом году за семь месяцев он превысил $ 6 млрд.

То есть чисто математически должно быть наоборот - укрепление гривны. А почему же происходит обратный процесс?

Вопрос в том, что несмотря на такие прочные фундаментальные факторы последствия ухудшения настроений, ухудшение девальвационных как населения, так и бизнеса, так и иностранных инвесторов, они пока преобладают.

То есть психология влияет на курс?

Да, у нас всегда на уровень курса очень большое влияние имели психологические факторы.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на этой неделе в одном из интервью утверждал, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной и ожидать нового транша кредита раньше декабря не стоит. Какова ваша оценка - будут деньги от МВФ раньше?

Если честно, то еще в июньском макроэкономическом обзоре мы прогнозировали, что поступления следующего транша будет не раньше следующего года. Мы базировались при этом на предыдущей истории взаимоотношений украинской власти с МВФ. К сожалению, наши ожидания пока только подтверждаются. Так, мы видим определенную паузу в отношениях между Украиной и МВФ. Так, постоянно идут переговоры на рабочем уровне, но мы не видим официальной миссии по первому пересмотра программы.

Но наши отношения заморожены, или вообще разорваны?

Нет, я бы не говорил о расторжении как о каких-то критических пунктах во взаимоотношениях с МВФ. Мы все-таки ожидаем, что в начале следующего года эти переговоры ускорятся и Украина сможет получить следующий транш. Но об определенных сложности я бы говорил.

Есть несколько критических моментов. Таких, как вопрос о независимости Национального банка, - хотя в последнее время эти опасения несколько снизились, но вопросы остаются. Это и нападения на реформу корпоративного управления, и на антикоррупционные органы, это и ограничение заработных плат в государственном секторе, и, по сути, начало бюджетного цикла, - и, соответственно, это тоже является весомым вопросом во взаимоотношениях с МВФ. Поэтому, учитывая все эти факторы, мы не ожидаем поступления следующего транша в этом году.

Сергей, есть ли в Украине, как у государства, сбережения "на черный день", "заначка"?

К сожалению, в Украине нет такого стабилизационного фонда, как, например, в определенных странах, богатых природными ресурсами. Например, Норвегии или той же России.

Но в определенной степени как таковую "заначку" можно рассматривать международные резервы, которые на конец августа достигли $ 25 млрд. В принципе, это уже неплохой уровень, он почти достигает минимального уровня безопасности по критериям международного валютного фонда - и, действительно, его можно рассматривать как " заначку ".

Но мы еще много задолжали. Как много мы сейчас должны нашим кредиторам?

По последней информации Министерства финансов общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июля составила 2,4 трл грн. Это примерно $ 85 млрд или около 60% от годового ВВП страны.

То есть даже если мы нашу "заначку" оплатим за долги, то мы еще должны останемся и не хватит, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами.

Со всеми кредиторами - не хватит. Но опять же, это весь долг, который у нас распределяется и на долг перед Национальным банком, и на долг перед резидентами, так и нерезидентами. Если мы говорим о собственном внешние заимствования - то этот долг намного меньше.

Я понимаю, что это так не работает. Мы не тратим золотовалютные резервы на то, чтобы гасить долги. Просто для понимания, сколько мы должны и сколько у нас есть. Но уменьшать долги надо, или это нормальный уровень, 60% ВВП?

Если мы говорим о стране с развивающимся рынком, как Украина, то, наверное, 60% от ВВП - это такой, достаточно критический уровень.

В принципе, неплохо было бы Украине иметь немного ниже уровень. Там, 40-50%. Кстати, на конец прошлого года долг к ВВП в Украине как раз составлял 51% ВВП. Он достаточно быстро уменьшался у нас последние годы. если в 2015-2016 годах он превышал 80% ВВП, там почти 90% достигал, то достаточно стремительно уменьшался.

Ну, сейчас карантин, COVID-19, и сейчас снова растет.

Сейчас карантин, и так, в определенной степени смысл - и это хорошо, что в Украине есть такая возможность - когда пришел такой в определенной степени "черный день", брать ресурс в международных финансовых организаций, привлекать ресурс на рынке и тратить эти средства в трудные времена . Для того, чтобы иметь такие возможности, надо в хорошие времена экономить и снижать этот уровень долговой нагрузки.

Итак, последний вопрос. Давайте подведем итоги, дадим какой-то прогноз. Выдержит ли наша экономика в этом году карантин, вторую волну. И каким экономическим падением мы завершим этот год? И можно все же ожидать роста в следующем? Или эта "черная волна" еще надолго?

У нас после жесткого карантина весной в июне, в июле было достаточно стремительное смягчения. И ограничения в Украине были достаточно мягкими по сравнению с другими странами. И экономика очень быстро приходила. В августе на фоне увеличения случаев заражения немного начали увеличиваться ограничения на региональном уровне в рамках адаптивного карантина. Но этот уровень ограничений намного ниже, чем весной, и экономика по разным высокочастотными показателями достаточно быстро продолжает восстанавливаться.

В дальнейшем мы ожидаем, что эти вспышки и ограничения на региональном уровне будут продолжаться до конца этого года, скорее всего, и в первом полугодии следующего года. Но при этом мы видим, что и домохозяйства, и компании уже гораздо лучше подготовлены к этим новым волн заражения, к новым волнам перехода на дистанционную работу, дистанционное образование.

Поэтому наш базовый сценарий - это то, что рост замедлится по сравнению с предыдущими месяцами. Но отсутствие жестких запретов и катастрофических последствий для экономики, подобных весенних будет продолжать цикл медленного роста экономики.

То есть это + 3%, + 4%, если в процентах к ВВП мерить?

В результате да. Если говорить по конкретным цифрам, то по этому году мы сейчас опубликуем новый прогноз, мы несколько улучшили наш прогноз ВВП. Конечно, мы все еще ожидаем падения - плохие показатели весны, лета - но мы уже снизили эти темпы падения до 5,7% с 6,7%, как мы ожидали в июне. Этому способствовали как раз достаточно стремительное включения экономики летом и также улучшение условий торговли за высоких цен на железную руду, как мы и ожидали раньше. В принципе, Украина достаточно неплохо проходит эту глобальный кризис - это не только украинский кризис. А благодаря своим структурным характеристикам и проведенной макрофинансовой стабилизации в предыдущие годы ...

А в следующем году сколько?

А в следующем году мы ожидаем уже достаточно стремительное восстановление экономики. Ожидаем рост на уровне 5,5%. Ожидания достаточно оптимистичны - видим отскок чуть выше, чем в большинстве аналитиков на рынке.